Elenoire Ferruzzi è operata? L'ex Vippona svela la verità

Elenoire Ferruzzi è operata? E’ questa una delle domande più gettonate in merito all’ex concorrente del GF Vip 7.

La performer, tramite il suo profilo Instagram, ha finalmente svelato la verità.

Elenoire Ferruzzi è operata?

Con la sua partecipazione al GF Vip 7, Elenoire Ferruzzi è diventata più o meno popolare. Alcuni la amano, mentre altri non la stimano troppo. Nelle ultime ore, tra i commenti ad un suo post Instagram, si è aperta proprio una discussione tra fan ed hater. Un utente ha scritto: “Ma spiegatemi dove vedete la bellezza.

Perché è un trans che si sente donna. Ok ti stimo, ma conciata così come fate a dire bella. Dai siate onesti. Il chirurgo poteva fare di meglio e le unghie e le ciglia vanno ridimensionate. Dai non ditemi il contrario che non vi credo. Io accetto che sia nato uomo in un corpo di donna ma ti sto dicendo che potresti essere più bella con unghie normali e ciglia da donna credimi“.

A questo punto, Elenoire ha ritenuto opportuno intervenire per spiegare se è operata o meno.

Le parole di Elenoire Ferruzzi

La Ferruzzi, in risposta al fan che non apprezza il suo aspetto, ha tuonato:

“Mi dispiace contraddirti, ma qui nessuno si sente donna io sono una donna per la legge italiana, ricordatelo bene. Il problema è il tuo, io non voglio essere ‘normale’, io voglio essere esattamente come sono e non devo dare assolutamente spiegazioni a niente a nessuno. Ah dimenticavo io all’età di diciott’anni mi sono operata e quindi morfologicamente e giuridicamente sono donna che poi io non voglia essere come voi e’un altro discorso“.

Elenoire Ferruzzi è operata

Finalmente gli odiatori di Elenoire hanno ottenuto la verità che cercavano: è operata ed è a tutti gli effetti una donna. Le polemiche sul suo conto si placheranno? E’ difficile, d’altronde la Ferruzzi è un personaggio che divide, o si ama o si odia.