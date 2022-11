Elenoire Ferruzzi, i segreti delle sue unghie: le risposte ai fan

Elenoire Ferruzzi ha svelato ai fan alcuni retroscena sulle sue vistose e lunghe unghie rosso fiamma.

Elenoire Ferruzzi: la verità sulle unghie

Al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha attirato l’attenzione su di sé a causa delle sue unghie esageratamente lunghe e, nelle ultime ore, lei stessa ha svelato alcuni particolari sulle unghie e sulle ciglia che, a suo dire, farebbero ormai parte integrante del suo personaggio.

A chi le ha domandato come faccia a lavarsi a causa delle sue unghie (che la Ferruzzi ha puntualizzato essere vere) lei ha risposto affermando: “Amore ma io non mi pulisco, mi puliscono“.

Al GF Vip in merito alle unghie, Elenoire Ferruzzi aveva dichiarato: “Sono mie e le faccio con la resina, l’acrilico. Non vedi che sono storte in alcuni punti? Ovvio che sono mie (…) Ormai fanno parte di me.

Non saprei nemmeno vedermi senza. Però diventa un problema per fare il ritocco. A casa ogni due settimane devo ritoccarle. Qui non so come farò. Io ora devo chiedere a loro coma posso fare dentro”.

Elenoire Ferruzzi aveva anche espresso qualche preoccupazione nel non potersi prendere cura delle sue unghie o delle sue vistose ciglia nella casa del reality show. Durante una delle ultime dirette in tanti hanno notato che le sue ciglia fossero praticamente “collassate” e Antonella Fiordelisi – così come gli altri concorrenti presenti all’interno del programma – hanno mosso critiche contro di lei per il suo aspetto.