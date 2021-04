Elenoire Ferruzzi in ospedale: le sue condizioni

Elenoire Ferruzzi è ricoverata in ospedale a causa delle sue gravi condizioni dovute ai sintomi del Coronavirus.

Elenoire Ferruzzi è ricoverata in ospedale a causa dei gravi sintomi dovuti alla sua infezione da Covid-19. Un suo amico ha svelato quali sarebbero le sue condizioni di salute.

Elenoire Ferruzzi in ospedale

In tanti hanno espresso la loro preoccupazione per le condizioni di salute di Elenoire Ferruzzi, che da giorni si trova in ospedale a causa del Coronavirus.

Un suo amico ha svelato che finalmente, dopo giorni di ricovero, ci sarebbe stato per lei un piccolo miglioramento:

“Per ora è sempre stabile. La situazione è molto critica e i medici hanno detto può durare anche giorni. Però condivido un aggiornamento, è una notizia di pochi istanti fa ragazzi. Allora, l’infezione ai polmoni c’è ed è ancora molto grave. Da oggi hanno iniziato un ulteriore antibiotico, vediamo come reagisce nelle prossime 24/36 ore anche perché la febbre è ancora alta.

In compenso, anche se di poco, è migliorata ulteriormente l’ossigenazione, sembrerebbe un piccolo passettino avanti”, ha dichiarato Angelo Mazzone, amico della Ferruzzi. In tanti sui social continuano a inviarle i loro messaggi d’auguri e d’incoraggiamento, ma per il momento sembra che Elenoire Ferruzzi non possa ancora lasciare l’ospedale. Al momento non è chiaro se la Ferruzzi sia ancora positiva al Covid. Il 18 marzo ha postato il suo ultimo post via social.