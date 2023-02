Elenoire Ferruzzi intende rientrare al GF Vip: la confessione

Nonostante la fine della sua esperienza al GF Vip sia stata accompagnata da aspre polemiche, Elenoire Ferruzzi ha confessato che sarebbe pronta a rientrare all’interno del programma.

Elenoire Ferruzzi torna al GF Vip?

Ad alcuni mesi di distanza dal suo addio al GF Vip, Elenoire Ferruzzi ha confessato che rientrerebbe volentieri all’interno del reality show condotto da Alfonso Signorini e ha anche ammesso che, in tal caso, si comporterebbe in maniera diversa:

“Se sarei pronta a rientrare nella casa del GF Vip? Sì. Adesso da fuori ho visto tutto da un’altra prospettiva. Mi comporterei in maniera molto diversa.

Appena entri vivi la casa in un determinato modo da concorrente e da persona a cui vengono privati gli affetti primari, come mia madre nel mio caso, che sento tutti i giorni”, ha dichiarato l’ex concorrente, affermando anche che le pesasse particolarmente non poter vedere o sentire sua madre.

Nella casa del GF Vip Elenoire aveva manifestato un particolare interesse verso Daniele Dal Moro, che però aveva subito chiarito di non volere da lei null’altro che una semplice amicizia.

Vedendo come il concorrente si è comportato con Oriana e con Martina, Elenoire non ha potuto fare a meno di scagliare contro di lui una frecciatina infuocata: “Se è davvero interessato a una delle due ragazze? A lui fondamentalmente non interessa nessuno. Né Martina, né Oriana e né nessuno. Lui non vuole bene a se stesso e non può voler bene ad altre persone. Ha reazioni forti e brusche con le donne”, ha tuonato.