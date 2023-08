Elenoire Ferruzzi non si è scusata per aver offeso gratuitamente Antonella Clerici e ha rincarato la dose. La tesi dell’ex Vippona su quanto accaduto è poco credibile e la sua spiegazione conferma la bugia.

Elenoire Ferruzzi non si scusa con Antonella Clerici

Qualche giorno fa, Antonella Clerici ha postato una foto senza filtri e e makeup. L’immagine è piaciuta ai fan, tranne che a Elenoire Ferruzzi, che ha commentato paragonandola ad un “uomo“. In massa si sono scagliati contro l’ex Vippona, ma lei ha replicato a tutti continuando a sostenere la sua tesi e lanciando offese di pessimo gusto.

Elenoire Ferruzzi usa la scusa dell’hackeraggio

Dopo aver offeso il mondo, Elenoire si è giustificata sostenendo di essere stata hackerata. La scusa, tra l’altro già usata in passato in una situazione simile, non ha convinto i fan. “Ragazzi mi hanno hackerato il profilo è successo un disastro ! Scusate ho letto cose disumane non ero io“, ha cinguettato l’ex Vippona. La Ferruzzi ha addirittura chiesto ai seguaci di cancellare i commenti “orripilanti” attribuiti a lei.

Elenoire Ferruzzi rincara la dose: ecco perché non chiede scusa ad Antonella

Quando si è resa conto che la scusa dell’hackeraggio non ha convinto nessuno, Elenoire è tornata a parlare dell’insulto ad Antonella Clerici e ha rincarato la dose. Ha dichiarato:

“Tutti a proteggere la signora Clerici (della quale non v’importa nulla e avrà riso) che a parere vostro essere paragonati ad un uomo è un insulto. Pensate che considerazione avete quindi degli uomini. Tuttavia, dove siete quando io ricevo migliaia di commenti denigranti, offensivi, lesivi sulla mia persona e anche sulla mia famiglia, dove siete voi? Dove sono i giornalisti? Ah ecco le regole valgono solo per voi? Io ovviamente devo stare zitta e subire giusto? Qualcuno ha detto che dovrei chiedere scusa, io non devo chiedere scusa proprio a nessuno! E semmai lo farà quando tutta l’Italia lo farà con me”.

Come al solito, la Ferruzzi sceglie la via del vittimismo, ma dimentica sempre la regola d’oro: “Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te“.