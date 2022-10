Elenoire Ferruzzi, passione per borse e scarpe di lusso

Borse e scarpe da capogiro per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip

Nonostante la recente eliminazione dal Grande Fratello Elenoire Ferruzzi continua a fare parlare non poco di sè sui social network grazie al suo stile appariscente quanto unico. Tra le tanti passioni nel mondo fashion, l’icona transgender del mondo notturno milanese e romano, ha una particolare predilizione per borse e scarpe di lusso, la sua collezione infatti supera il valore di 50 milia euro.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, Alessandra Mussolini torna indietro sui suoi passi e imita Sophia Loren

Le borse di lusso di Elenoire Ferruzzi

Certamente le borse sono un accessorio fondamentale per la show-girl, che anni fa ha acquisito una certa fama grazie ad alcuni video che sono diventati virali nei quali lanciava in aria delle borse Carpisa definendole “Il male”.

I pezzi della collezione dell’icona non sono certamente per i portafogli di tutti però:

Sui social ha sfoggiato una tracolla in pelle rossa trapuntata di Salvatore Ferragamo (590 euro), una Betty Handbag total white di Vivienne Westwood (un modello simile costa 870 euro) e diverse Birkin di Hermès: una total black, venduta sui siti di moda di lusso a circa 19.000 euro, un’altra color fango invece, varrebbe circa 34.000 euro.

A testimoniare ulteriormente il suo amore per le Birkin Elenoire ha scritto in una didascali del suo Instagram: “La vita senza Birkin è volgare”

La collezione di scarpe

Anche a scarpe la Ferruzzi non si fa mancare nulla: le più economiche (si fa per dire) sono le pumps Blade di Casadei, un paio costa 575 euro. Ovviamente la showgirl ha anche due paia delle iconiche Louboutin in suola rossa, 645 euro al paio. Il pezzo migliore della scarpiera? Le Slingback color panna di Chanel, modello vintage con la doppia C sulla punta.