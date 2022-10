Elenoire Ferruzzi, problemi con le ciglia finte al GF Vip: le foto

Le ciglia finte di Elenoire Ferruzzi continuano a causarle problemi al GF Vip. Tutto quello che c'è da sapere.

Nel corso dell’ultima diretta al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha avuto alcuni problemi con le sue vistose ciglia finte, che sono più volte collassate.

Elenoire Ferruzzi: le ciglia finte

Fin dal suo ingresso all’interno della casa del GF Vip Elenoire Ferruzzi ha ribadito quanto per lei fosse importante avere cura del suo aspetto estetico, dalle ciglia finte fino alle lunghe unghie laccate di rosso.

Nelle ultime ore la vippona ha avuto alcuni problemi con le sue vistose ciglia sintetiche, che più volte sono collassate in diretta. Elenoire ha cercato in tutti i modi di risolvere la situazione perché, come ha più volte ammesso, per lei le ciglia sarebbero parte integrante del suo personaggio e del suo corpo che lei stessa ritiene essere “un capolavoro”. I concorrenti del reality show, a quanto pare, sono di tuttaltro avviso.

Elenoire Ferruzzi: le critiche

Nelle ultime ore al GF Vip Antonella Fiordelisi ha parlato dell’aspetto di Elenoire affermando che, secondo lei, i suoi escamotage estetici sarebbero un modo per mascherare le insicurezze.

“Una persona che si rifà così è insicura, è normale che sia gelosa dei suoi affetti. Quelle ciglia sono attaccate con l’Attak le fa male! Anche le unghie, io vedo come dorme: dorme con le mani piegate fuori la coperta perché ha paura di rovinarle, è vero che chi bella vuole apparire un po’ deve soffrire, ma lei per essere così soffre parecchio”, ha dichiarato la modella.