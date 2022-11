Elenoire Ferruzzi sbotta via social: la domanda sulle sue unghie

Elenoire Ferruzzi sbotta via social: la domanda sulle sue unghie

Elenoire Ferruzzi sbotta via social: la domanda sulle sue unghie

Attraverso i social Elenoire Ferruzzi ha replicato ad alcune delle domande che le vengono poste più spesso dai fan dei social e ha fatto chiarezza sulle sue unghie.

Elenoire Ferruzzi: la replica sulle sue unghie

Elenoire Ferruzzi si è confessata senza filtri con i suoi fan e ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte sulle sue unghie, oggetto spesso della curiosità dei suoi fan sui social.

L’ex volto del GF Vip ha confessato che molti dei suoi follower sarebbero convinti che, a causa delle sue lunghe unghie rosso carminio, lei sarebbe solita non lavarsi o che, addirittura, non si laverebbe da anni. La questione è stata categoricamente smentita da Elenoire, che ha dichiarato:

“Se ho molti hater? Essere solo amata non mi piace. Gli hater sono fan che non ammettono di esserlo e poi alla fine diventano odiatori.

Sono pronta a rispondere alle loro esternazioni. Questo chiede come faccio a pulirmi il didietro con le mie unghie. Tesoro bello quella parte lì non si pulisce con le unghie, ma si lava! Ed è un’altra cosa.”

La confessione sugli amanti

Ai fan dei social Elenoire Ferruzzi ha confessato alcuni retroscena sui suoi numerosi amanti e sul suo amico speciale, Daniele Dal Moro (“Se esce sicuramente ci vedremo”, ha dichiarato in merito al modello, attuale concorrente del GF Vip).

Elenoire ha anche svelato di essere single da circa 10 anni e ha ammesso che vorrebbe trovare un uomo in grado di amarla veramente: “Quando mi guardo allo specchio io mi amo, voi non lo so visto che rompete così tanto le scatole”, ha precisato.