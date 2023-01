Elenoire Ferruzzi su Dal Moro e Salatino: "Con uno poteva succedere..."

Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare dei due grandi amori che ha avuto al GF Vip 7, ovvero Daniele Dal Moro e Luca Salatino.

Non solo, ha lanciato anche una frecciatina ad Edoardo Tavassi.

Elenoire Ferruzzi su Dal Moro e Salatino

Ospite della trasmissione radiofonica Non succederà più di Giada Di Miceli, Elenoire Ferruzzi ha parlato della sua avventura al GF Vip. Ovviamente, si è soffermata soprattutto sul rapporto che aveva instaurato con Daniele Dal Moro e Luca Salatino, considerati i suoi grandi amori. Senza troppi giri di parole, ha ammesso:

“(Salatino, ndr) è ovvio che poteva avere un interesse per me, non è che io sono la pazza squilibrata che si attacca anche al lampione. Innanzitutto lui è fidanzato e questa è una cosa predominante nella sua vita. Effettivamente lui è il mio uomo ideale, se non fosse stato impegnato sicuramente sarebbe successo qualcosa. Con Daniele invece ti dico di no perché con il senno di poi, vedendo tutti i suoi atteggiamenti quando poi sono uscita, ho capito che è stata una persona astuta, furba. Lui proprio non ci siamo”.

Elenoire Ferruzzi contro Edoardo Tavassi

Mentre Salatino è rimasto nel suo cuore, Dal Moro ne è uscito definitivamente. Elenoire continua a guardare il GF Vip e ha ammesso che tra i tanti Vipponi non gradisce Edoardo Tavassi. Ha tuonato:

“Non mi è piaciuto Tavassi. Ho visto dei video, delle clip dove lui diceva: ‘Non mi è piaciuto che lei strumentalizzava la sua storia’. Io non ho strumentalizzato proprio nulla, mi sono limitata a raccontare la mia vita. Almeno io ho una storia da raccontare, lui quale storia ha da raccontare, che è il fratello di? Questa è la sua storia? Beh, preferisco avere la mia, perdonami”.

Elenoire apprezza Oriana

In conclusione, la Ferruzzi ha speso belle parole su Oriana Marzoli che, ad oggi, le sta piacendo molto. “Io adoro Oriana, a me piace tantissimo lei perché é come me. Tanti dicono è stratega, non più di tanto perché comunque lei si comporta esattamente per quello che vuole fare, per come è lei. Non mi è piaciuto come è stata trattata da Antonino, in nessun modo. Anche se ad Antonino voglio bene, quando lo vedrò, gli dirò che quella cosa non mi è piaciuta proprio“.