Elenoire Ferruzzi torna a parlare di Daniele Dal Moro: "Non palesa mai"

Dopo quanto successo tra Wilma Goich e Daniele Dal Moro al GF Vip, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare del legame che aveva con il Vippone.

L’ex concorrente sostiene di conoscere alla perfezione il ragazzo.

Tramite il suo profilo Instagram, Elenoire Ferruzzi è tornata a parlare di Daniele Dal Moro. L’ex Vippona segue con attenzione il GF Vip e quanto accaduto tra l’ex compagno e Wilma Goich non l’ha lasciata indifferente. Ha esordito:

“La prima lacrima gli scese parlando con me. Mi fece aprire un mondo. Il suo mondo non palesato, ovattato, asfittico. In quel momento decisi di prendermi il suo dolore, la sua sofferenza e di farli miei”.