Eleonora Brigliadori, Claudia Gerini e gli altri vip che hanno detto no al vaccino: i motivi

Alcuni personaggi del mondo vip hanno rivelato pubblicamente – e non senza polemiche – perché hanno deciso di non sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid.

I vip che hanno detto no al vaccino

Nonostante l’introduzione del Green Pass sia ormai imminente e nonostante la pandemia da Coronavirus stia tenendo sotto scacco il mondo intero da 2 anni, moltissimi vip hanno dichiarato pubblicamente di essere contrari all’idea di sottoporsi a uno dei vaccini anti-Covid.

Alcuni di loro hanno delle evidenti posizioni no-vax mentre altri – come Claudia Gerini o Fiorella Mannoia – hanno espresso un parere contrario ai vaccini pur negando di essere antivaccinisti. La Gerini ad esempio ha affermato di aver permesso a sua figlia di 17 anni di sottoporsi al vaccino anti-Covid, ma ha anche rivelato di non essersi personalmente sottoposta alla vaccinazione: “Non sono vaccinata. Non è che io sia contraria ma sono molto timorosa.

È un vaccino d’emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi devo stare molto attenta”, ha affermato (non senza aver scatenato polemiche per via della sua opinione).

Eleonora Brigliadori e Povia: i vip contrari al vaccino

Eleonora Brigliadori e il cantante Povia sono finiti nell’occhio del ciclone per essersi più volte espressi contro tutte le vaccinazioni, compresa quella anti-Covid. Eleonora Brigliadori ha addirittura affermato di essere “pronta a morire” piuttosto che a sottoporsi al vaccino.

Per la conduttrice l’intera pandemia da Coronavirus sarebbe “un complotto degli americani non diverso da altre influenze“. Anche il cantante Povia ha affermato di non “fidarsi” del vaccino e di non voler sottoporvisi mentre Miguel Bosé ha più volte affermato pubblicamente di credere che l’intera emergenza sanitaria fosse un complotto creato ad hoc dai “miliardari del forum di Davos” proprio per vendere i vaccini.

Fiorella Mannoia e gli altri vip

Fiorella Mannoia si è sottoposta al vaccino anti-Covid ma sui social ha dichiarato di non esser stata affatto felice di doverlo fare. La cantante ha scritto di averlo fatto solamente per via del suo senso civico: “Non mi sono vaccinata contenta, no, non lo ero, ma l’ho fatto. Per etica, per permettere anche a chi non può farlo di vivere in tranquillità, mi sono vaccinata per senso civico, per il vivere comune, perché solo tutti insieme possiamo uscire da questo incubo”, ha dichiarato la cantante. All’estero tra i vip che hanno detto no al vaccino vi sono invece Kid Rock e il fratello di Gigi Hadid, Anwar Hadid, e la famosa attrice Olivia Newton John.