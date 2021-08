Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio genitori per la quarta volta: l’annuncio via social

Eleonora Brunacci e Mariano Di Vaio hanno annunciato che saranno genitori per la quarta volta.

Mariano Di Vaio e sua moglie, Eleonora Brunacci, aspettano il loro quarto figlio: la coppia ha annunciato via social l’arrivo della quarta cicogna insieme ai loro tre bambini.

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci: il quarto figlio

I due, già genitori di tre figli maschi, hanno ammesso che vorrebbero una femminuccia. I loro tre figli si chiamano Nathan Leone, Leonardo Liam e Filiberto Noah, rispettivamente 5, 3 e 2.

I due hanno annunciato la quarta gravidanza via social con un breve e tenero video. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni per la notizia: tra questi anche Riccardo Pozzoli (ex compagno di Chiara Ferragni), Eleonora Brunacci e Francesca Brambilla.

“Non c’è 2 senza 3 e il 4 vien da sé”, ha scritto Eleonora Brunacci annunciando la gravidanza sui suoi profili social.

Mariano Di Vaio: il matrimonio

Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci stanno insieme da oltre 10 anni. I due si sono sposati giovanissimi con una cerimonia blindata a Perugia, a cui hanno preso parte moltissimi dei loro amici vip. Oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai e il loro amore è stato coronato dall’arrivo dei loro adorati bambini, con cui amano trascorrere il loro tempo libero.

In merito all’inizio della loro storia d’amore Eleonora Brunacci ha dichiarato: “Mi ha corteggiata a lungo.

Avevamo amici in comune e ci siamo conosciuti ad un compleanno. Da quella sera, di cinque anni fa, Mariano ha iniziato una corte serrata che è durata quasi nove mesi. A me lui non interessava, a dire la verità uscivo da un’altra storia e in quel momento non mi interessava proprio avere legami. Poi, ad un certo punto, ho capito che lui stava perdendo interesse per me e io, all’improvviso, ho capito che non volevo rinunciare a lui”.

Mariano Di Vaio: la moglie

Nonostante Mariano Di Vaio sia un famosissimo modello Eleonora Brunacci ha dichiarato di non essere gelosa. “Io non sono gelosa, non lo sono di carattere, ad eccezione del mio papà, del quale sono gelosissima. Mariano, invece, è estremamente geloso. Sarà per questo che trova sempre il modo di farmi sentire la sua presenza, anche quando è distante”, ha ammesso.