Eleonora Daniele: come ha fatto a dimagrire dopo la gravidanza

Eleonora Daniele è riuscita a perdere i chili di troppo accumulati con la gravidanza grazie a un regime equilibrato e senza particolari eccessi.

La conduttrice Eleonora Daniele, in seguito alla gravidanza dell’anno scorso, ha accumulato una serie di chili per cui è arrivata a ingrassare. Proprio per essere in forma al ritorno in televisione, ha deciso di seguire una dieta che l’ha aiutata moltissimo. Ecco quali sono i suoi segreti e come ha fatto a dimagrire.

Eleonora Daniele dieta

La maternità e il periodo della gravidanza sono molto difficili per una donna. Alle gioie di diventare mamma, si uniscono anche problemi e varie preoccupazioni, tra cui l’aumento dei chili in eccesso che hanno colpito anche Eleonora Daniele che è riuscita a sconfiggere riuscendo a dimagrire e tornando in forma per la nuova stagione del suo programma.

La conduttrice che, a breve, si appresta a tornare in televisione con la nuova stagione del suo programma, in una intervista, ha ammesso di aver seguito una dieta che le ha permesso di riacquistare nuovamente la sua forma smagliante ed essere pronta per il lavoro e gli impegni che l’attendono.

La celebre conduttrice è riuscita a perdere 20 kg accumulati dal periodo della gravidanza, seguendo non tanto una dieta, quanto un regime ben bilanciato che le ha permesso di dimagrire. Segue una alimentazione molto corretta e bilanciata, limitandosi e senza eccedere in stravizi o abbuffate. Cerca di regolarsi consumando cibi sani.

Sebbene adori mangiare i dolci, cerca di evitarli e limitare gli zuccheri. Inoltre, insieme all’alimentazione adeguata, pratica anche sport quale aeroboxe, un insieme di boxe e di padel che le ha permesso di essere in grandissima forma.

Eleonora Daniele dieta: consigli

Per riuscire a ottenere gli stessi identici risultati di Eleonora Daniele e del suo fisico tornato in formissima, dopo la gravidanza, è bene seguire alcuni utili consigli per un fisico snello e tonico proprio come il suo. In primis, è sempre bene farsi seguire da un esperto del settore per capire anche quale regime è più adatto.

Si consiglia e raccomanda di consumare una alimentazione sana, optando per cibi ipocalorici, proprio come ha fatto la conduttrice. Sebbene piaccia ogni tanto concedersi qualche sfizio, non sono ammessi e bisogna fare un po’ di sacrifici per riuscire a ottenere risultati che siano visibili.

Molto importante limitare gli zuccheri e i grassi che sono deleteri per la forma fisica e concentrarsi su cibi sani che aiutino a sciogliere le calorie e bruciare i grassi in eccesso. Eleonora Daniele ha raccontato che la sua alimentazione si basa su cibi sani e leggeri. Non rinuncia agli spuntini di metà mattina che solitamente sono a base di qualche frutto.

All’alimentazione ipocalorica ed equilibrata, unisce anche un po’ di attività fisica praticando aeroboxe, ma sono diversi gli sport che si possono praticare per tenersi in forma e riuscire a dimagrire rapidamente proprio come è accaduto alla popolare conduttrice del mattino dei canali televisivi che ha riacquistato un fisico smagliante.

