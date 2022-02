Eleonora Daniele in lacrime: “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole…”

Eleonora Daniele si è commossa fino alle lacrime per un importante messaggio portato da Sangiovanni a Sanremo 2022.

A Storie Italiane Eleonora Daniele ha trattenuto a stento le lacrime parlando dei look sfoggiati da Sangiovanni a Sanremo e di cosa le abbiano ricordato.

Sangiovanni: Eleonora Daniele in lacrime

Sangiovanni è solito vestire di rosa e più volte ha parlato di come questo colore lo aiuti a sentirsi sicuro di sé e a ribadire di non dare peso alle critiche della gente.

La questione ha commosso Eleonora Daniele, che guardando le foto dell’esibizione di Sangiovanni a Sanremo ha detto: “Trovo magnifica questa foto”, e ancora: “Quando Sangiovanni ha detto quelle parole: “Mi prendono in giro per come sono vestito”, mi sono ricordata di quel bambino con i pantaloni rosa, che non ce l’ha fatta a subire critiche e cattiverie (…) Guardando questa foto – ha concluso – mi sono messa a piangere. Sono passati anni dalla sua morte, ma se lui oggi potesse vedere che il rosa è un colore che stanno indossando tanti ragazzi, che ora sarebbero suoi coetanei, forse non avrebbe più paura”.

Eleonora Daniele: il caso di cronaca

Eleonora Daniele ha fatto riferimento a un tragico caso di cronaca che ha visto protagonista un ragazzo romano che, nel 2012, si è tolto la vita a causa dei continui insulti sul suo modo di vestire e per la sua presunta omosessualità. Alla vicenda è stato dedicato il libro ‘Andrea – Oltre il pantalone rosa’, edito da Graus.

Sangiovanni: gli abiti rosa

A proposito dei suoi vestiti di colore rosa Sangiovanni ha dichiarato: “Passeggiavo per strada ieri sera e a un certo punto incrocio un tipo che mi guarda e fa:‘Ma non ti vergogni?’.

Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché sto male, non darò mai la soddisfazione di vedermi star male. E poi me ne frego abbastanza”.