Eleonora Daniele in montagna con la figlia: le rare foto con Carlotta

Eleonora Daniele in montagna con la figlia: le rare foto con la piccola Carlotta emozionano i fan.

In occasione del ponte della Befana, Eleonora Daniele si è concessa una vacanza in montagna con la figlia Carlotta e il marito Giulio Tassoni.

La conduttrice ha condiviso su Instagram alcune foto che la ritraggono con la pargola.

Raramente Eleonora Daniele condivide sui social attimi che riguardano la sua vita privata, ma quando lo fa i seguaci sono colmi di gioia. In occasione del ponte della Befana, la conduttrice di Storie Italiane si è presa qualche giorno di vacanza per trascorrere un po’ di tempo in compagnia della figlia e del marito Giulio Tassoni.

La famigliola al completo ha scelto la montagna e, stando agli scatti condivisi da Eleonora, la piccola Carlotta adora la neve.

Elenora: mamma dolcissima con la piccola Carlotta

La Daniele e la figlia, nata il 25 maggio 2020, si sono immortalate sulla neve. La conduttrice, ovviamente, è stata attenta a non immortalare il volto della piccola Carlotta. La 46enne ci tiene molto alla privacy della sua famiglia e non darebbe mai la pargola in pasto ai social.

Forse, è anche per questo che i fan apprezzano le rare foto che la ritraggono in versione mamma dolcissima.

Elenora, Giulio e Carlotta: una famiglia felice

Elenora, Giulio e Carlotta sono il ritratto della famiglia felice. La Daniele è diventata mamma a 44 anni e non ha mai nascosto il sogno di avere un altro figlio. Il 2023 riuscirà a donarle questa gioia? I fan glielo augurano.