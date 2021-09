Eleonora Daniele molto dimagrita: “Ecco quanti chili ho perso”

Eleonora Daniele appare molto dimagrita dopo la gravidanza dello scorso anno: le rivelazioni della conduttrice prima della ripresa in Rai

Poco più di un anno fa, Eleonora Daniele è diventata mamma di Carlotta a 43 anni. Da allora per lei è stato un susseguirsi di emozioni, che la giornalista ed ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di confidare al magazine “Gente”.

La padrona di casa di “Storie Italiane” ha così raccontato di aver preso circa 20 chili durante la dolce attesa e di averne poi smaltiti alcuni dopo aver dato alla luce la piccola.

Eleonora Daniele: come e perché è dimagrita

Eleonora Daniele ha perso ancora ulteriori 11 chili da gennaio a oggi, dedicandosi molto allo sport ed evitando i dolci. Il mix tra attività fisica e alimentazione corretta ha dunque funzionato, tanto che adesso appare in splendida forma, pronta a tornare in onda su Rai Uno a partire dal prossimo 13 settembre 2021. Ottobre vedrà peraltro l’uscita del suo libro dedicato alla scomparsa del fratello, mentre presto potrebbe uscirne un altro con una storia per bambini.

È stata del resto proprio la morte del fratello nel 2015 a spingere la conduttrice ad avvertire la necessità di mettere radici. Così ha costruito la sua famiglia, tanto che oggi si dice pronta ad accogliere anche un eventuale secondo figlio.