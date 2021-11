Eleonora Daniele è tornata a ricordare suo fratello Luigi, scomparso prematuramente a 44 anni.

Eleonora Daniele: il fratello scomparso

Eleonora Daniele ha attraversato il momento più buio della sua vita quando suo fratello Luigi, affetto da spettro autistico, è scomparso a 44 anni.

Per la conduttrice si è trattato di un grave lutto e a tal proposito lei stessa ha confessato: “Nessuno mi chiede mai chi fosse mio fratello Luigi, come se l’etichetta autistico definisse una persona. Lui era un ragazzo speciale, con un autismo grave, che poi dai 18 anni è cresciuto in un istituto privato. La mia famiglia fu costretta a questa scelta per via della gravità della sua malattia, che lo portava anche a picchiare mio padre.

Nello stesso tempo, abbiamo capito che lui necessitava di compiere un suo percorso. La scelta è stata difficile, soffrivo moltissimo”.

Eleonora Daniele: la figlia

Nel 2020 Eleonora Daniele ha realizzato il sogno di diventare madre di una bambina, la piccola Carlotta. La conduttrice ha confessato proprio come il rapporto con suo fratello l’avrebbe spinta a concretizzare un giorno il sogno di avere un figlio: “Il mio pentimento è quello di non aver trascorso molto tempo con la mia famiglia a Padova.

Ogni tanto facendo le fatiche di Ercole torno su, passo anche un’ora con mia madre e le mie sorelle. Quando perdi qualcosa hai la sensazione di non poter più tornare indietro, allora utilizzi il tempo che hai davanti a te per fare tutto quello che non hai fatto prima. Allora inizi a correre”.

Eleonora Daniele: il marito

Dal 2019 la conduttrice è sposata con Giulio Tassoni, padre della sua prima figlia.

La conduttrice ha svelato che le piacerebbe presto regalare un fratello o una sorella alla piccola Carlotta: “Io e Giulio vorremmo un altro figlio. Ma sarà il Cielo a decidere per noi. Se verrà bene, altrimenti pazienza”, ha dichiarato la conduttrice, che nel frattempo si gode l’amore per la piccola Carlotta. “Diventare madre non più giovanissima ha avuto il suo peso. Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te”, ha dichiarato la conduttrice, che ha finalmente realizzato il suo più grande sogno.