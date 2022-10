Eleonora Giorgi cade di faccia in diretta a Italia sì, il video

L'ex sex symbol cade e fa il titolo per i giornalisti: «Eleonora Giorgi cade in diretta su Rai 1»

Attimi di paura durante il programma “Italia si“, in diretta tv su Rai 1: al momento del suo ingresso in studio Eleonora Giorgi è infatti rovinosamente inciampata su un gradino cadendo a terra tra il silenzio attonito e preoccupato dello studio.

Soccorsa dal conduttore, l’attrice e regista ha rassicurato tutti: “Non mi sono fatta niente“.

Eleonora Giorgi cade in diretta su Rai 1

La 68enne, sex symbol degli anni ’70 e vincitrice del David di Donatello nel 1982 con il film Borotalco, era entrata in studio sorridente e tra gli applausi del pubblico, poi lo scalino dispettoso le provoca una caduta che ha preoccupato non poco tutti i presenti in studio, compreso Marco Liorni, il conduttore della trasmissione, che si è ovviamente precipitato a soccorrere l’ospite.

La Giorgi ha provato a sdrammatizzare quanto successo con una battuta che di fatto è un titolo: «Eleonora Giorgi cade in diretta su Rai1 – dice sorridendo dopo essersi rialzata, e poi rassicura tutti: «Non mi sono fatta niente».

Ecco il video di quanto accaduto ieri.

Il volo di Eleonora Giorgi ad Italia sì. pic.twitter.com/B00YWeIA7N — LALLERO (@see_lallero) October 29, 2022

Sui social ovviamente l’ironia è arrivata a valanga, un utente per esempio ha commentato: «Un pregevole carpiato», «Io non mi sarei più alzato» ha scritto un altro.