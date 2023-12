Eleonora Giorgi dopo la prima seduta di chemio: "Se va bene mi operano"

Eleonora Giorgi ha recentemente svelato di avere un tumore operabile e, dopo essersi sottoposta alla prima seduta di chemioterapia, ha svelato quali sarebbero le sue condizioni.

Eleonora Giorgi: la chemioterapia

Di recente Eleonora Giorgi ha svelato di doversi sottoporre a delle sedute di chemioterapia per cercare di sconfiggere il suo tumore che, fortunatamente, sarebbe un tumore operabile. In queste ore la celebre attrice è tornata a rompere il silenzio in merito alla questione, e ha svelato:

“Devo fare delle robustissime chemio per tentare di rimpiccolire quell’oggettino. Se arriveranno a buon fine potrò essere operata. Altrimenti boh. Sono lunghe cinquantasei ore. Ho fatto la prima e attualmente non ho nessun tipo di effetto collaterale. Probabilmente si presenteranno”. E ancora, a proposito di sensibilizzazione: “I malati oncologici in Italia sono tanti e sono discriminati. Mi batterò col turbante o la parrucca per esserci. Le fiction ad esempio oggi rappresentano tutte le categorie. Ma non vedi la zia col turbante che fa la chemio. Far vedere che si può sostenere in pubblico, mi hanno detto diversi medici, può essere di incoraggiamento e di conforto”. Sui social in tanti le hanno espresso il loro affetto e il loro calore, e sono impazienti di saperne di più sulle sue condizioni.

“Ho quasi un estraniamento, come se fosse capitata a un’altra Eleonora. Credo dipenda dal mio lavoro. C’è una sola cosa che mi fa scoppiare a piangere. Pensare ai miei figli e al mio nipotino. Sono distaccata, ma quando guardo i miei figli mi vergogno di essere distaccata”, ha dichiarato l’attrice. Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari?