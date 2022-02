Eleonora Giorgi e la gravidanza di Clizia: “Mi ha lasciata senza fiato”

Eleonora Giorgi ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Clizia Incorvaia, fidanzata con suo figlio Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi ha svelato i retroscena sul suo rapporto con la nuora, Clizia Incorvaia, e sulla sua gravidanza.

Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia

Nonostante qualche dubbio iniziale – brillantemente superato – oggi Eleonora Giorgi ha uno splendido rapporto con Clizia Incorvaia, che presto la renderà nonna del suo primo nipotino.

L’attrice madre di Paolo Ciavarro ha confessato di essere rimasta senza parole quando i due le hanno annunciato la gravidanza e ha confessato di essere più felice che mai di esser stata coinvolta da Clizia: “Sono rimasta senza fiato“, ha ammesso, e ancora: “Paolo ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io, rovinosamente e in modo totalizzante“. Quando a Clizia l’attrice ha detto: “Mi ingloba nella loro vita“, e ancora: “è una persona matura e intelligente“.

La gravidanza di Clizia Incorvaia

Il piccolo di Clizia e Paolo – che si chiamerà Gabriele – dovrebbe nascere verso la fine di febbraio e oggi i due sono più felici che mai. Dopo un anno d’amore la coppia ha acquistato una casa a Roma dove già hanno sistemato una camera per il piccolo in arrivo. Con la coppia vive anche Nina, la figlia che Clizia Incorvaia ha avuto insieme al suo ex, Francesco Sarcina, e che oggi ha un ottimo rapporto anche con Paolo Ciavarro.

Per Clizia dunque il bimbo in arrivo sarà il secondo figlio mentre per Paolo Ciavarro si tratta del primo. Dopo la nascita del bambino la coppia ha svelato che convolerà finalmente a nozze e in tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più.