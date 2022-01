Eleonora Giorgi presto nonna: “Clizia mi coinvolge sempre, Paolo più distaccato”

Eleonora Giorgi ha svelato come starebbe vivendo l'imminente arrivo del suo primo nipote e la gravidanza di Clizia Incorvaia.

Eleonora Giorgi sta per diventare nonna per la prima volta e ha rivelato alcuni retroscena ella gravidanza della sua futura nuora, Clizia Incorvaia, più felice che mai accanto a suo figlio Paolo Ciavarro.

Eleonora Giorgi presto nonna

Eleonora Giorgi è entusiasta all’idea di poter presto tenere in braccio il suo primo nipotino e infatti ha rotto il silenzio in merito a questo periodo magico, trascorso accanto al figlio Paolo Ciavarro e alla sua compagna, Clizia Incorvaia. “Mi emoziona vedere Paolo così giovane già padre.

Mi lascia senza fiato”, ha raccontato Eleonora Giorgi, e ancora: “Ha vissuto l’amore come l’ho vissuto io. Rovinosamente e in maniera totalizzante, esattamente come me (…) Clizia è molto affettuosa e mi ingloba nella loro vita. È matura e intelligente. Mi invita sempre, Paolo sarebbe più distaccato ma lei mi coinvolge”.

Eleonora Giorgi: la preoccupazione per Clizia

Negli ultimi giorni Eleonora Giorgi è stata particolarmente preoccupata per Clizia che, poco prima di Capodanno, è risultata positiva al Coronavirus.

La modella si era sottoposta alla vaccinazione anti-Covid ma ovviamente era particolarmente preoccupata per sé e per la vita nel suo grembo.

“È un momento duro, difficilissimo ma voglio pensare di essere fortunata poiché ho accanto un uomo speciale con due attributi così che si sta occupando di noi tutti ( la cucciola sta ok ). Accudendoci in tutto, curandoci, sostenendo questo momento di stress immenso poiché inevitabilmente il pensiero va al futuro nascituro “Bebè””, aveva dichiarato.

Eleonora Giorgi: il rapporto con Clizia Incorvaia

Eleonora Giorgi ha instaurato un ottimo rapporto con Clizia Incorvaia, nonostante all’inizio della sua relazione con Paolo Ciavarro fosse alquanto reticente. Clizia infatti era già stata sposata (con Francesco Sarcina) ed era già madre di una bambina, Nina, motivo per cui Eleonora Giorgi non riteneva che suo figlio Paolo fosse pronto a formare una famiglia con lei.