Eleonora Pedron: "La separazione da Max Biaggi è stata un trauma per i figli"

Eleonora Pedron ha rotto il silenzio sulla sua attuale vita privata e sul rapporto con il padre dei suoi due figli, Max Biaggi.

Eleonora Pedron: il rapporto con Max Biaggi

Durante la loro importante storia d’amore, Eleonora Pedron e Max Biaggi hanno avuto i due figli Ines Angelica e Leon, rimasti a vivere con l’ex Miss dopo la separazione dall’ex pilota. Oggi Eleonora Pedron ha ritrovato la serenità accanto all’attore Fabio Troiano e per la prima volta ha confessato come starebbero le cose tra lei e il suo celebre ex e, soprattutto, come gestirebbero i loro figli.“Penso che sicuramente per i miei figli sia stato un trauma la separazione, ma la chiave per uscire da quella porta resta sempre la stessa: ritrovare la serenità nei rapporti”, ha confessato, e ancora:

“Per fortuna continua a esserci fra me e Max una buona relazione, sempre pensando al bene dei figli. Credo che venga in automatico: se parliamo di persone che mettono gli interessi dei figli al primo posto, non c’è un meccanismo da studiare, una ricetta. Non c’è neanche l’idea di evitare a tutti costi lo scontro.” Oggi lei e Max Biaggi sono riusciti a trovare un equilibrio che permette a entrambi di andare d’accordo per il bene dei loro figli e entrambi sono andati avanti con le loro vite.