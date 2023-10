Laurea in arrivo per Eleonora Pedron, che sta scrivendo una tesi su un argomento assai particolare. L’ex Miss Italia ha deciso di mettersi alla prova con un dolore che ancora sta cercando di metabolizzare.

Eleonora Pedron si laurea: l’argomento della tesi è curioso

Intervistata dal settimanale Oggi, Eleonora Pedron si è raccontata un po’. Sta per prendere una laurea in Psicologia ed è impegnatissima a scrivere la tesi. Dopo aver sostenuto gli esami “in scioltezza“, però, ha un blocco: non riesce ad andare oltre l’introduzione. Come mai? Forse perché l’argomento scelto è assai particolare. Ha raccontato:

“A dicembre mi laureo in Psicologia. Spero. Sto scrivendo la tesi, ma non riesco ad andare oltre l’introduzione. Ho fatto 21 esami quasi in scioltezza e ora sono come inchiodata. Gli alibi non mi mancano: studio fino alle 16, poi arrivano i miei ragazzi e sono tutta per loro”.

Eleonora Pedron: ecco di cosa parla la tesi

La Pedron ha proseguito spiegando qual è l’argomento della sua tesi: parlerà di se stessa. Nonostante le difficoltà, ha trovato la forza di studiare, ma ha dovuto mettere da parte tanti dolori. Ha raccontato:

“L’ispirazione per la tesi potevo prenderla da una storia che avevo sotto mano. La mia. A 40 anni ho messo tutto in pausa per studiare e diventare psicologa. La tesi è su di me. Scrivendo la mia autobiografia ho dovuto affrontare dolori che avevo nascosto e stipato in un angolo. Una battaglia devastante ma necessaria. Via via che mi guardavo dentro, dicevo: ‘Ma come ho fatto ad affrontare tutto questo?’. Non mi sono mai fermata: la tv, la relazione con Max, il cinema, i figli”.

Eleonora Pedron: la tesi è anche un modo per metabolizzare il dolore

Prendendo spunto dalla sua autobiografia intitolata L’ho fatto per te, uscita nel 2021, Eleonora ha iniziato a scrivere la tesi. Ha bene in mente ciò di cui parlare, ma è comunque difficile mettersi a nudo. Ha dichiarato:

“Ho capito di non aver elaborato soprattutto la perdita di mia sorella: ero una bambina, passai da uno stato di armonia totale a un mondo nerissimo, con mia madre e mio padre annichiliti dal dolore. Per questo, Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini ‘feriti'”.

La tesi si intitola proprio Psicologia: per aiutarmi, e aiutare, in futuro, altri bambini “feriti”.