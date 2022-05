Eletto il nuovo primo ministro australiano: è di origini italiane

Anthony Albanese è il nuovo primo ministro australiano: il padre era di Barletta.

Anthony Albanese è il nuovo primo ministro australiano. Come è facile intuire dal cognome, il leader laburista è di chiare origini italiane. Suo padre, infatti, era originario di Barletta. Albanese nel 2021 fu vittima di un brutto incidente stradale: uno scontro fra un fuoristrada e la sua auto che lo aveva quasi ucciso.

Dopo la vittoria alle elezioni, il neo premier ha dichiarato: “Grazie per questo straordinario onore. Stasera il popolo australiano ha votato per il cambiamento. Sono onorato per questa vittoria e sono onorato di avere l’opportunità di servire come 31mo primo ministro dell’Australia”.

Anthony Albanese primo ministro australiano: “Guiderò un governo degno del popolo”

Anthony Albanese ha dichiarato: “Il mio team lavorerà ogni giorno per riunire gli australiani. E guiderò un governo degno del popolo australiano.

Un governo coraggioso, laborioso e premuroso come lo è il popolo australiano”.

Le congratulazioni dell’ex premier Morrison

Anthony Albanese ha fatto sapere inoltre di aver ricevuto i complimenti dell’ex premier Scott Morrison: “Stasera Scott Morrison mi ha chiamato per congratularsi con me e il Partito Laburista per la nostra vittoria alle elezioni. Io l’ho ringraziato e lo ringrazio per il servizio che ha reso al nostro Paese come primo ministro”.

Nel suo discorso Albanese ha esplicato il suo intento: trasformare l’Australia in una “superpotenza” delle energie rinnovabili. Ha infine annunciato la sua partecipazione al vertice del Quad che si terrà in Giappone il prossimo 24 maggio.