Elettra Lamborghini a sorpresa: “Spenderò tutti i miei soldi in gelati”

L’ereditiera Elettra Lamborghini ha svelato i fan come le piacerebbe investire un giorno il suo denaro: la sua risposta ha suscitato l’ilarità del popolo del web.

Elettra Lamborghini: la risposta ironica

Dopo aver raccontato ai fan le sue vacanze estive tra siparietti bollenti e vita quotidiana, Elettra Lamborghini ha ironizzato con il suo pubblico social svelando come le piacerebbe un giorno investire tutto il suo denaro.

“Un giorno spenderò tutti i miei soldi in calzini e gelato al pistacchio”, ha dichiarato Elettra, che sui social è diventata famosa anche per via della sua grande ironia. L’ereditiera ama raccontare ai fan la sua vita quotidiana e i suoi progetti per il futuro, e di recente non ha fatto segreto che le piacerebbe avere un figlio.

Elettra Lamborghini desidera un figlio

Elettra Lamborghini ha confessato che le piacerebbe molto avere un figlio insieme a suo marito, Nick Van de Wall, ma ha anche dichiarato che a causa dei loro rispettivi impegni di lavoro al momento questo progetto sarebbe difficile da realizzare.

L’ereditiera ha anche ammesso che le piacerebbe adottare un bambino.

Elettra Lamborghini: l’adozione

“Sogno di adottare un bambino. Purtroppo molti bambini non hanno famiglia. Voglio andare io personalmente in Africa, mi sono già informata ma so che non è così semplice“, ha confessato l’ereditiera.

Elettra Lamborghini ha dichiarato che le piacerebbe diventare madre grazie all’adozione, e a tal proposito ha ammesso: