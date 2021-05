Elettra Lamborghini attaccata da un ex naufrago: “Inutile e noiosa”

Elettra Lamborghini è stata pesantemente criticata da un ex naufrago dell'Isola dei Famosi nel suo ruolo di opinionista dello show di Canale 5

Elettra Lamborghini non ha certo bisogno di nuovi fan e fra questi manca sicuramente Ferdinando Guglielmotti, da poco uscito dal cast dell’Isola dei Famosi. In una recente intervista rilasciata al programma Turchesando, proprio il visconte ha duramente criticato l’attuale opinionista dello show di Ilary Blasi, giudicandola nella fattispecie “inutile e noiosa”.

Elettra Lamborghini: l’attacco del visconte

“Non ho sentito un’opinione intelligente da lei. In pratica ha avuto il Covid ed è dovuto intervenire Tommaso Zorzi. Da allora non l’hanno più mandato via”. L’ex naufrago ha inoltre precisato che nemmeno Iva Zanicchi regge al confronto televisivo, sottolineando inoltre come sia l’unico concorrente a non essere stato invitato in studio.

Ferdinando spiega le motivazioni che l’hanno portato alla scelta di abbandonare l’#Isola. pic.twitter.com/FEqPehLHue — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 19, 2021

Riferendosi poi nel dettaglio a Tommaso Zorzi, Guglielmotti gli ha consigliato di andare a fare anche l’Isola dei Famosi dopo aver vinto il reality di Canale 5. “Così si rende conto e avrà una visione più completa, visto che è un’altra cosa rispetto al GF Vip. […] Sono stato presentato con quel vestito odioso di nobile […]. Hanno mandato in onda solo 2 minuti di quando stavo a prendere il sole. Andando avanti, avrei potuto dare molto all’Isola e ci sono rimasto molto male quando sono stato eliminato”.