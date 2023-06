Elettra Lamborghini ha cambiato look. La cantante, tramite il suo profilo Instagram, ha condiviso con i fan il nuovo ‘colore’ che ha scelto per la sua chioma: un bel rosso ramato.

Elettra Lamborghini cambia look

Nuovo look per Elettra Lamborghini a Italia’s Got Talent. La cantante, che sta ultimando le registrazioni delle ultime puntate con i colleghi giudici Mara Maionchi, Frank Matano e Khaby Lame, si è presentata con un’acconciatura diversa, che ha voluto anticipare ai fan sui social.

Elettra Lamborghini punta sul bob medio

La Lamborghini ha scelto un un bob medio con la frangetta a tendina, taglio di tendenza del 2023. A stupire i fan, però, non è stata l’acconciatura, ma il colore dei capelli. Elettra ha optato per un rosso ramato, che ad essere sinceri non le sta benissimo.

Elettra non ci ha dato un taglio: è una parrucca

I fan della Lamborghini, soprattutto quelli che non hanno amato il nuovo look, possono tirare un sospiro di sollievo: è solo una parrucca. Elettra, però, non ha nascosto di stare realmente pensando di tingersi i capelli di rosso. Non a caso, su Instagram ha scritto: “Rosso di sera, bella gnocca si spera!“.