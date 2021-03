In attesa del completamento della sua nuova casa col marito Afrojack, Elettra Lamborghini ha aperto le porte della sua attuale magione

Il nuovo appuntamento di MTV Cribs Italia vedrà come protagonista Elettra Lamborghini. Il programma dedicato alle case dei Vip darà infatti ampio spazio alla temporanea abitazione dell’attuale opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. La futura dimora della bella ereditiera bolognese, dove andrà a vivere col marito Afrojack, è infatti in fase di ristrutturazione.

Ma durante la puntata, la showgirl avrà modo di rivelare alcune chicche sulla loro casa nonché sull’arredamento scelto.

Ma nel frattempo dove vive attualmente Elettra Lamborghini? Per il momento la spumeggiante performer tutta curve risiede in un hotel di lusso.

Come mostrano le immagini che andranno in onda su MTV, la sua camera da letto ha uno stile elegante ed essenziale, corredata anche da un ampio divano dove la cantate si rilassa e gira video per i social. Ovviamente nella stanza non poteva mancare anche un bagno super attrezzato, mentre per i suoi pasti Elettra si affida alla sala da pranzo della struttura.