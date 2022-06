Il padre di Elettra Lamborghini ha svelato alcuni retroscena sulla carriera di sua figlia e sulla sua ostinazione verso la musica e lo spettacolo.

Elettra Lamborghini ha sempre sognato di sfondare all’interno del mondo dello spettacolo nonostante la sua famiglia l’abbia a lungo ostacolata. Per la prima volta suo padre, Antonio Lamborghini, ha svelato come sarebbero andate esattamente le cose.

Elettra Lamborghini: il successo

Elettra Lamborghini ha sempre sognato di diventare una star fin da quando era bambina e, a quanto pare, ha capito prestissimo che non avrebbe voluto prendere in mano le redini della sua famiglia. Il papà dell’ereditiera, Antonio Lamborghini, ha svelato che tutti in famiglia avrebbero provato a ostacolarla e che lei, nonostante tutto e tutti, sia riuscita da sola e con massima serietà a portare avanti i suoi obiettivi.

“Eravamo tutti contrariati, ma non c’era nulla da fare: Elettra stava al computer tutto il giorno, studiava il personaggio che voleva diventare, cercava i contatti con i manager”, ha dichiarato il papà di Elettra Lamborghini, e ancora: “La serietà con la quale ci si è dedicata ha spiazzato anche me (…) È stata brava, ha avuto ragione lei”. Oggi Elettra Lamborghini è senza dubbio uno dei volti più in vista del panorama televisivo italiano e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà ancora il futuro.

L’amore

Per quanto riguarda la vita privata, l’ereditiera è felicemente sposata dal 2020 con Dj Afrojack. I due al momento fanno la spola tra l’Olanda e l’Italia, ma Elettra Lamborghini ha confessato che non le dispiacerebbe avere presto un figlio insieme a suo marito.

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno.

E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”, ha confessato.