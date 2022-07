Elettra Lamborghini con i capelli lunghi: il cambio look sorprende i fan

Elettra Lamborghini con i capelli lunghi: il nuovo hair look la rende più bella che mai.

Elettra Lamborghini ha abituato i fan ai cambiamenti di look, ma nessuno si aspettava di vederla con i capelli lunghi dall’oggi al domani. Su Instagram si è mostrata con il nuovo taglio e con un outfit leggermente più sobrio del solito.

Elettra Lamborghini con i capelli lunghi

Abituati a vedere Elettra Lamborghini con il caschetto, i fan non si aspettavano un cambio look del genere. La cantante di Musica e il resto scompare si è mostrata con i capelli lunghi e con un outfit leggermente più sobrio del genere. Ovviamente, Elettra non è vittima di un incantesimo, ma è merito delle extension se ha potuto sfoggiare una chioma lunghissima.

L’hair look piace ai fan, ma anche l’outfit non dispiace

Oltre ai capelli lunghi, i fan hanno apprezzato anche l’outfit. La Lamborghini ha indossato un completo giacca e pantalone total white, decorato con fili di paillettes scintillanti. Neanche a dirlo, sotto la giacca Elettra è nuda. Ad aver attirato l’attenzione dei seguaci, però, non è stato questo dettaglio, ma la completa trasparenza del tailleur.

Tailleur trasparente per Elettra

Sia la giacca che i pantaloni indossati dalla Lamborghini sono trasparenti e lasciano in vista sia gli slip color nude che il tatuaggio maculato sui fianchi.

Un look decisamente provocante, ma sfoggiato con estrema eleganza. Siamo pronti a scommettere che il tailleur trasparente diventerà il must have dell’estate.