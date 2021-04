Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca: “Arrogante”

Elettra Lamborghini si è scagliata contro Gilles Rocca dopo la sua lite con Miryea Stabile all'Isola dei Famosi 2021.

Elettra Lamborghini contro Gilles Rocca

A quanto pare non corre buon sangue tra Elettra Lamborghini e il naufrago Gilles Rocca, che nelle ultime puntate del reality show ha avuto un duro scontro con Miryea Stabile.

“Mi è sembrata una mancanza di rispetto perché aveva un tono di superiorità poco simpatico. È stato arrogante, ma soprattutto lì sono tutti uguali e dovrebbero saperlo”, ha tuonato l’ereditiera contro il vincitore di Ballando con le Stelle. In tanti hanno criticato Gilles Rocca per il suo comportamento nei confronti della naufraga, e a quanto pare anche gli opinionisti dello show non hanno gradito la questione. I due riusciranno a chiarirsi?

Oltre ad essersi scagliata contro il naufrago l’ereditiera ha espresso il suo giudizio positivo su Paul Gascoigne, che secondo lei sarebbe in grado di tenere alto il morale degli altri naufraghi ora che la mancanza di cibo avrebbe iniziato a farsi sentire.

In tanti non vedono l’ora di sapere quale sarà il vincitore di questa nuova edizione dello show che, per il momento, non ha ottenuto ascolti particolarmente alti. Ilary Blasi riuscirà a competere con la precedente edizione dello show?