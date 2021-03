Dopo l’assenza a causa del Covid, Elettra Lamborghini è finalmente entrata negli studi dell'Isola dei Famosi: il costo del look provocante e griffato

Elettra Lamborghini è senza dubbio una delle protagoniste più attese della nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta per la prima vota da Ilary Blasi. Dopo la defezione della prima puntata, dovuta alla positività al Covid-19, la popolare artista bolognese ha finalmente preso il suo posto in studio come opinionista del programma.

Al suo fianco, come sappiamo, ci sono anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, i cui compensi per il reality della sopravvivenza hanno già scatenato più di una critica.

Irriverente e autoironica come sempre, per la puntata di giovedì 23 marzo Elettra ha sfoggiato un look molto esuberante come la sua personalità.

Si trattava nella fattispecie di un paio di leggings stampati, che ne hanno messo decisamente in risalto le stratosferiche curve. Al modello di collant fascianti con stampa a fantasia dorata erano poi abbinati a una camicia con la medesima fantasia annodata in vita. Il look, firmato Versace, ha un costo di circa 1500 euro.

Ai suoi piedi, la rampolla della nota casa automobilistica ha poi sfoggiato un paio di sandali con listini neri, completando la mise con un’acconciatura liscia e due fermagli brillanti. La bella ereditiera ha condiviso lo strabiliante quanto griffatissimo look nelle sue IG Stories, mostrandosi in camerino mentre scherzava insieme all’amico e collega Tommaso Zorzi. Lo stile di Elettra Lamborghini, sempre eclettico e sopra le righe, la conferma come campionessa di originalità puntata dopo puntata.