Elettra Lamborghini dopo il detox: i look esaltano le forme

Elettra Lamborghini dopo il detox: i due look esaltano le forme e vengono approvati dai fan.

Dopo che la sorella Ginevra è entrata al GF Vip 7, Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi una piccola pausa dai social. Dopo qualche giorno di detox, la cantante è tornata attiva con un look che esalta alla perfezione le sue forme.

Elettra Lamborghini dopo il detox

Le ultime due settimane sono state parecchio dure per Elettra Lamborghini, che si è ritrovata a fare i conti con i problemi familiari che la sorella Ginevra ha spiattellato in tv durante il GF Vip. La cantante, generalmente molto attiva sui social, si è presa una piccola pausa. Tornata online dopo il detox, ha mostrato due look da urlo, che esaltano al massimo la sua forma fisica.

Il primo look di Elettra Lamborghini

Il primo look di Elettra è piuttosto casual, ma esalta al massimo le sue curve. Un bel paio di pantaloni leopardati, un reggiseno nude e una felpa con cappuccio portata scesa. Con questo outfit, la Lamborghini si è lasciata truccare dai make up artist per un evento importante, che l’ha vista andare in scena con un vestito molto più impegnativo.

Dopo l’outfit casual, arriva l’abito da urlo

La Lamborghini, per l’importante impegno di lavoro, ha scelto un abito da urlo.

Si tratta di un modello a tubino fasciante e scollato color celeste. L’acconciatura, invece, è leggermente ondulata e tirata dietro l’orecchio sinistro. Anche se i rapporti con la sorella Ginevra sono tesi, Elettra appare in splendida forma, come se il chiacchiericcio non la toccasse per niente.