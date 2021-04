Elettra Lamborghini: ecco quanto costa l’abito dell’opinionista

Elettra Lamborghini sta avendo un successo sempre più vasto all’Isola dei Famosi. Ecco il costo degli abiti indossati nelle varie puntate.

Una delle opinioniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi è Elettra Lamborghini. Al fianco di Tommaso Zorzi ed IVA Zanicchi, la bella cantante ed influencer, sta affiancando Ilary Blasi nell’avventura di questo nuovo reality in onda su Canale 5.

Con la sua euberanza, ironia e comicità, ma anche con i suoi giudizi taglienti, Elettra sta conquistando, puntata dopo puntata, un pubblico sempre più vasto. Ad incuriosire i telespettatori, oltre alle solite dinamiche che ben conosciamo, sono anche gli outfit degli ospiti in studio, in particolare quelli che riguardano proprio la nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini. Nel corso delle nove puntate che sono andate già in onda, infatti, Elettra ha sempre sfoggiato dei look davvero bellissimi che tutte, almeno una volta nella vita, vorrebbero indossare.

In una delle ultime puntate, precisamente in quella andata in onda lunedì 12 aprile 2021, la bella Elettra Lamborghini, ha deciso di affidarsi al noto brand francese Yves Saint Laurent, conosciuto anche semplicemente come YSL.

L’abito di Elettra Lamborghini all’Isola

Quello da lei indossato è un abito con una fantasia floreale, monospalla e corto. Sul sito del noto brand si leggono alcuni particolari dettagli sull’abito.“Miniabito asimmetrico monospalla stretto in vita con orlo a balze sul collo, manica corta a palloncino con orlo, motivo floreale all-over, cintura interna regolabile in nastro gros-grain”.

Insomma un vestito davvero molto curato in tutti i suoi dettagli.

Il costo del look di Elettra Lamborghini

Non solo il vestito e la sua estetica. Ad interessare i curiosi spettatori da casa è anche, e principalmente, il costo del vestito. Tramite alcune ricerche, si è venuto a sapere che il costo di questo vestito è pari a 2590 euro. Insomma, una cifra non proprio accessibile a tutti i comuni telespettatori. Intanto, Elettra sembra essere entrata sempre più nel vivo del suo ruolo e non si sta risparmiando in alcun modo giudizi anche taglienti sui vari concorrenti che popolano l’Isola dei Famosi.