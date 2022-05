Elettra Lamborghini, figli con il marito Afrojack? "Adesso è impossibile": il motivo della mancata maternità.

Elettra Lamborghini e il marito Afrojack sono sposati da quasi due anni, ma ancora non hanno avuto figli. La cantante di Musica e il resto scompare ha confessato il motivo per cui lei e il suo principe azzurro non hanno ancora allargato la famiglia.

Elettra Lamborghini: i figli con il marito Afrojack

Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, Elettra Lamborghini ha rilasciato qualche dichiarazione interessante in merito al suo matrimonio con Afrojack. Il prossimo settembre, i due festeggeranno due anni di nozze e sono ancora innamorati come il primo giorno. Si sono giurati amore eterno in piena pandemia e, nonostante tutto, hanno vissuto un giorno da favola. In questi due anni, però, la cantante di Musica e il resto scompare e il deejay non hanno avuto figli.

Come mai?

Le parole di Elettra Lamborghini sui figli

Elettra ha confessato che, per il momento, lei e Afrojack non avranno dei figli. Ha dichiarato:

“Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani”.

Per ora, la Lamborghini non ha intenzione di allargare la famiglia.

Sia lei che il marito, infatti, sono molto impegnati e non darebbero ai pargoli le attenzioni che meritano.

Elettra: una moglie perfetta

La cantante e Afrojack vivono in tre case diverse: una a Milano, una a Miami e una a Bruxelles. Elettra, per stare vicina a suo marito, prende tre/quattro aerei a settimana e con un figlio al seguito sarebbe impossibile. La Lamborghini ha anche ammesso che adora fare la moglie e che si occupa del suo principe azzurro in tutto e per tutto.

“Facciamo i salti mortali per trascorrere insieme più tempo possibile, per starci vicino a vicenda. Perché anche se io faccio tante cose, alla fine la mia attività preferita in assoluto è fare la moglie“, ha concluso la Lamborghini.