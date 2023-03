Elettra Lamborghini furiosa: lo spoiler della canzone

Attraverso un duro sfogo via social Elettra Lamborghini si è scagliata contro coloro che avrebbero spoilerato presumibilmente la sua nuova canzone.

Elettra Lamborghini: lo sfogo via social

Elettra Lamborghini ha scritto un duro sfogo via social per scagliarsi contro coloro che avrebbero spoilerato il suo nuovo brano.

“Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”, ha scritto la cantante nelle sue stories. Di recente Elettra Lamborghini ha confessato in diretta tv di stare attraversando un periodo particolarmente difficile e di essersi persino affidata a un terapeuta. In tanti si chiedono se le due vicende possano essere connesse visto che, in quel caso, la cantante affermò anche di essere delusa dalle persone.

Elettra Lamborghini ha anche sottolineato che suo marito Dj Afrojack non avrebbe alcun ruolo nel momento difficile da lei attraversato e che anzi, le sarebbe stato accanto come sempre. Al momento sulla questione dello spoiler da lei subito non è dato sapere di più, e i fan sono impazienti di conoscere ulteriori dettagli.