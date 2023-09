Problema di salute per Elettra Lamborghini. La cantante di Musica e il resto scompare ha confidato ai fan che sta cercando di tenere a riposo entrambi gli arti, motivo per cui è stata costretta a limitare l’uso del telefono.

Dopo il problema di salute avuto prima del concerto a Tottea, Elettra Lamborghini ha avuto un altro piccolo grattacapo. Tramite i suoi canali social, la cantante ha raccontato ai fan di avere dei dolori ad entrambi le braccia, causati da una fastidiose tendinite. Niente di grave, sia chiaro, ma deve comunque stare a riposo, limitando in primis l’uso del telefono.

Elettra ha raccontato:

“Amici, buongiorno, ho la tendinite a entrambe le braccia, ecco perché non rispondo al cellulare (cosa che già, normalmente, non faccio). Volevo dirvi che è per questo che sto limitando l’uso del telefono”.

La Lamborghini ha sottolineato che è sempre per questo problema alle braccia che non è molto attiva sui social.

Dopo aver parlato del problema alle braccia, Elettra si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli haters. Ha raccontato di aver dei giorni “un po’ così“, che l’hanno amareggiata e resa nervosa, a causa delle notizie che sono uscite sul suo conto in merito alla lite con Cristiano Malgioglio. La Lamborghini ha dichiarato:

“Sono la persona meno litigiosa al mondo, sono stra sensibile e non riuscivo a capire perché, cioè non trovavo una motivazione. (…) Avete la cattiveria dentro e non parlo per me, in particolare ultimamente non ho letto nulla di strano… ma in generale anche la piu neutrale delle persone a voi non va bene”.