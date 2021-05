Elettra Lamborghini: i segreti del suo fisico da urlo e degli addominali scolpiti

Elettra Lamborghini ha senza dubbio tutte le curve al posto giusto, sfoggiando addominali da urlo e un lato B altrettanto marmoreo: come fa?

Elettra Lamborghini ha compiuto 27 anni poche ore fa, mostrandosi sempre in grande forma anche durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, dove svolge il ruolo di opinionista. Fisicamente in perfetta salute, la popolare cantante sfoggia infatti ogni curva al posto giusto.

Questo grazie soprattutto a un’alimentazione sana e allo sport che pratica per avere addominali di ferro.

La tartaruga sull’addome le è comparsa in special modo dopo la sua partecipazione a un reality di MTV nel 2016, dove si allenava di fronte alle telecamere con un personal trainer.

Da allora Elettra sembra averci preso gusto, tanto da apparire sempre “palestrata” salvo rari periodi in cui aveva messo su qualche chilo in più.

Elettra Lamborghini: i segreti della forma fisica

Nel 2019 la bombastica ereditiera aveva inoltre dovuto cambiare regime alimentare per via di alcuni problemi con i valori del sangue, riscontrando troppo alti quelli della bilirubina. Lo aveva raccontato lei stessa nelle sue IG Stories qualche tempo fa, tenendo sempre aggiornati i suoi fan su quello che le accade quotidianamente.

Successivamente l’ex volto di Riccanza ha deciso di diventare vegetariana, in speciale modo dopo aver letto un libro su come viene prodotta la carne. Seguendo dunque una dieta a base di verdure Elettra ha perso circa 6 chili in due settimane. Anche il novello marito Afrojack, noto dj olandese di origini surinamesi, ha perso peso con la stessa alimentazione della Lamborghini.