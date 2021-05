Elettra Lamborghini: il compleanno dei 27 anni con tutta la famiglia e gli affetti più chiari

Elettra Lamborghini ha festeggiato il compleanno a Bologna insieme alla famiglia. Unica grande assente è stata ancora una volta sua sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini ha spento 27 anni in compagnia dei suoi affetti più cari e di suo marito, Dj Afrojack.

Elettra Lamborghini: la festa di compleanno

In occasione del suo 27esimo compleanno Elettra Lamborghini ha festeggiato in compagnia degli amici e dei parenti più stretti a Bologna.

Al pranzo – tenutosi rigorosamente all’aperto per via delle norme anti-Covid – hanno presenziato i parenti e gli amici più intimi dell’ereditiera. La sorella Ginevra a quanto pare era assente, come del resto anche al matrimonio tra Elettra e Nick Van Der Wall (celebrato a settembre 2020). Elettra Lamborghini non sembra aver dato peso alla questione e sui social ha postato alcune immagini dei suoi baci al marito e dei suoi festeggiamenti in compagnia della famiglia.

Elettra Lamborghini: i rapporti con la sorella

Non è chiaro cosa sia successo tra Elettra Lamborghini e sua sorella, quel che è certo è che Ginevra Lamborghini è stata “grande assente” alle nozze della sorella con dj Afrojack. Da allora si è sparsa la voce che tra le due fosse in corso una lite, ma Elettra Lamborghini non ha mai confermato né smentito la notizia. “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti.

Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”, aveva rivelato Ginevra in passato in merito alla sua carriera e a quella di sua sorella.

Elettra Lamborghini: la dedica del marito

Nonostante qualche presunto problema con sua sorella Ginevra, Elettra Lamborghini sembra aver conquistato la felicità accanto a suo marito Dj Afrojack. Dopo le nozze la coppia sembra essere più felice che mai e sui social il dj ha scritto una tenera dedica per la moglie in occasione del suo compleanno: “Buon compleanno alla persona che preferisco al mondo, la mia migliore amica e il mio tutto. Ti amo”. In tanti si chiedono se presto la coppia allargherà la propria famiglia.