Elettra Lamborghini, il look conquista i fan: l’abito griffato e le scarpe low cost

Ancora una volta Elettra Lamborghini ha conquistato i fan dell’Isola dei Famosi grazie alla sua straordinaria bellezza, e stavolta – durante l’undicesima puntata dello show – l’ereditiera ha scelto di sfoggiare un abito d’alta moda abbinato a un paio di scarpe decisamente più accessibili.

Il vestito – bianco con spalline e maniche lunghe – è infatti firmato Pierre Balmain e ha un costo di ben 1.290 euro. Le scarpe abbinate dall’ereditiera al costoso abito sarebbero invece un modello Primadonna Collection, il cui costo non supererebbe i 60 euro. In tanti sui social hanno commentato il look dell’ereditiera facendole come sempre i complimenti per la sua straordinaria bellezza.

Elettra Lamborghini è approdata all’Isola dei Famosi in qualità di opinionista per la prima volta durante questa edizione.

L’ereditiera ha dovuto rimandare il suo ingresso allo studio per via della sua positività al Coronavirus, da cui fortunatamente è guarita dopo alcune settimane in completo isolamento. Oggi Elettra Lamborghini è più felice che mai accanto al marito, Dj Afrojack, e in tanti sperano che presto i due mettano su famiglia. La coppia è convolata a nozze il 26 settembre 2020 con una sontuosa cerimonia a Villa Glovio Balbiano, sul lago di Como.

Ad assistere l’ereditiera nei preparativi è stato il famoso wedding planner Enzo Miccio, che ovviamente ha accompagnato l’ereditiera anche nella scelta dell’abito e delle decorazioni.