Elettra Lamborghini, il look per l'esibizione a Firenze strega i fan: body sgambato e frange iridescenti.

Elettra Lamborghini ha partecipato alla serata benefica oragnizzata da Radio Bruno a Firenze. Per l’occasione, la cantante di Musica e il resto scompare ha sfoggiato un look che ha letteralmente stregato i fan.

Elettra Lamborghini: il look per l’esibizione a Firenze

Mentre a Milano andava in scena LOVEMI, a Firenze si svolgeva la serata Yoga Radio Bruno Estate. In scena da Piazza Santissima Annunziata, l’evento è stato organizzato per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Bacciotti. Si tratta di una Onlus che sostiene le famiglie dei bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer e che finanzia borse di studio per progetti di ricerca scientifica. Tanti gli ospiti che si sono esibiti sul palco: da Gianni Morandi ad Alvaro Soler, passando per Aka7even, Ana Mena, La Rappresentante di Lista, Raf ed Elettra Lamborghini.

Quest’ultima, oltre a far ballare i presenti, ha sfoggiato un look che li ha letteralmente stregati.

Il look di Elettra Lamborghini strega i fan

Elettra, che ha abituato i fan a look piuttosto audaci, è salita sul palgo di Yoga Radio Bruno Estate con un body color ghiaccio decisamente sgambato. Schiena e lato B scoperti, con frange iridescenti sparse un po’ ovunque. A completare il tutto guanti e cuissard dello stesso colore del body.

Neanche a dirlo, l’outfit ha stregato i seguaci, anche se sarà difficile replicarlo per un semplice aperitivo con le amiche.

Elettra Lamborghini: lo spicevole episodio di qualche giorno fa

Anche se la Lamborghini sfoggia spesso look audaci, questo non autorizza gli altri ad offenderla. “Non siete autorizzati a fare quello che vi pare. Indipendentemente da come sono vestita“, ha tuonato Elettra qualche giorno fa, dopo che un cretino l’ha offesa durante un concerto.

Eventi spiacevoli a parte, nell’esibizione di Firenze l’artista ha fatto ballare i presenti con alcune delle sue hit più amate: da Caramello, con Rocco Hunt e Lola Indigo, a Pistolero e Musica e il resto scompare.