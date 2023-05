Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e per l’occasione ha ricevuto uno splendido regalo da parte di suo marito, Nick Van De Wall.

Elettra Lamborghini: il regalo del marito

Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni e ha trovato ad attenderla in garage il lussuoso regalo da parte del marito Dj Afrojack: si tratta di una spider di colore arancione, che il Dj ha fatto infiocchettare appositamente per l’occasione. “Buon compleanno al mio sole, alla mia adorabile moglie”, ha scritto via social il Dj, mentre Elettra Lamborghini ha esultato per lo stupore via social. In tanti via social hanno fatto i loro auguri all’ereditiera, e sono curiosi di saperne di più sulla sua storia d’amore con Dj Afrojack.

Per il momento la coppia ha fatto sapere di non essere interessata ad allargare la famiglia, ma Elettra Lamborghini non ha nascosto che, in futuro, le piacerebbe dei figli. Al momento la coppia si trova spesso a viaggiare per motivi di lavoro e in tanti si chiedono se i due, prima o poi, riusciranno a realizzare tutti i loro sogni. Al momento Elettra Lamborghini è impegnata con la sua carriera musicale e il 2 giugno uscirà il suo nuovo progetto discografico, intitolato Elettraton.