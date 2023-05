Elettra Lamborghini, il segreto della sua forma fisica: "Mi alleno come una matta, mangio vegano e..."

In vista dell’estate e dei suoi impegni musicali Elettra Lamborghini ha deciso di mettersi in forma e ha svelato ai fan alcuni retroscena della sua forma fisica.

Elettra Lamborghini: i segreti della sua forma fisica

Elettra Lamborghini ha confessato ai fan dei social che non si è mai sentita definire “magra” e che, per ottenere una forma fisica smagliante, sarebbe costretta a sottoporsi a molti sacrifici. L’ereditiera ha confessato che seguirebbe un’alimentazione vegana e che praticherebbe molta attività fisica. Inoltre userebbe creme e prodotti di bellezza e, di tanto in tanto, si sottoporrebbe a una sauna e a un massaggio.

“La mia dieta? Non c’è alcuna dieta. Ho chiuso la bocca, mangio di meno e mi alleno di più. Questo è. Mangio vegano, devo dire la verità: a casa sempre. Ogni tanto mangio due uova, ma mangio benissimo. Quando sono fuori mangio quello che mi pare, quindi non so quanto durerà questo mio ‘fisichino’…”, ha confessato, e ancora: “L’altro giorno mi stavo spalmando una crema e ho pensato che la gente vede che in 3 mesi, voilà, sono dimagrita… No belli: tutte le sere mi spalmo queste creme. Non immaginate tutti i sacrifici che ci sono dietro. Faccio la sauna, mi alleno come una matta, mangio bene. La gente non sa mai un caz*o”, ha ammesso.

Sui social in tanti hanno dimostrato di trovarla perfetta così com’è e si chiedono se l’ereditiera tornerà a parlare dei numerosi sacrifici da lei fatti per avere una forma fisica perfetta in vista dell’estate.