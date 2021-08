Elettra Lamborghini in vacanza a Monte Carlo: la foto del suo lato B

Elettra Lamborghini ha conquistato i fan dei social con una foto del suo prorompente lato B.

Elettra Lamborghini sta trascorrendo le vacanze in un lussuoso yacht tra le acque di Monte Carlo e sui social non perde occasione per sedurre i fan con le sue curve da capogiro.

Elettra Lamborghini: la foto del lato B

Elettra Lamborghini è più bella e seducente che mai mentre, in vacanza a Monte Carlo, sfoggia i suoi bikini e le sue curve vertiginose.

L’ereditiera ha postato un primo piano del suo lato B che ha fatto il pieno di like, e ironica nella didascalia ha scritto: “Mi c*lo es verdadero como yo”.

Dopo la vacanza a Mykonos con il marito dj Afojack e dopo alcuni giorni trascorsi in Belgio in compagnia dei suoceri, l’ereditiera si trova ora a Monte Carlo, dove trascorrerà alcuni giorni in compagnia degli amici.

Elettra Lamborghini: la vita privata

Per Elettra Lamborghini si tratta di un periodo roseo in amore e in amicizia e molto presto lei e Dj Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, festeggeranno il loro primo anno di nozze (celebrate il 26 settembre scorso).

La cerimonia della coppia si era svolta con una lussuosa cerimonia sul lago di Como a cui avevano partecipato numerosi amici e colleghi vip di entrambi. Unica grande assente alle nozze di Elettra Lamborghini era stata la sorella Ginevra, con cui si vocifera che da tempo non correrebbe buon sangue.

La proposta di matrimonio era giunta durante le vacanze di Natale, quando il Dj olandese le aveva fatto dono di uno splendido anello di fidanzamento.

Elettra Lamborghini allora aveva annunciato le loro nozze via social, ma poi i due erano costretti a rinviarle più volte a causa dell’emergenza Coronavirus. “Il mio migliore amico mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che abbia mai incontrato nella mia vita, e l’unico uomo che io possa davvero chiamare uomo. Ogni giorno penso a quanto sia fortunata ad aver incontrato qualcuno che ha un cuore così grande, e lui crede ancora nella famiglia come me. Le persone dicono: ‘Quando è la persona giusta lo senti’. Io lo sento sin dall’inizio, e sarà per tutta la vita”, aveva dichiarato lei via social.

Elettra Lamborghini: un figlio?

Al momento Elettra Lamborghini e suo marito non sembrano intenzionati ad allargare presto la famiglia. Entrambi sono spesso lontani per via dei loro rispettivi impegni di lavoro e l’ereditiera è spesso in giro per l’Italia con i suoi tour musicali. “Vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”, ha confessato l’ereditiera, ammettendo di aver già pensato all’idea di avere un bambino.