Elettra Lamborghini in versione natalizia: il regalo super sensuale per i follower

Elettra Lamborghini ha già voluto fare in anteprima un regalo di Natale davvero speciale per i suoi fan: ecco di cosa si tratta

Elettra Lamborghini è senza dubbio una bomba sexy, ma allo stesso tempo è molto apprezzata per la sua verve e per il fatto di non prendersi mai davvero troppo sul serio. Nelle scorse ore, la bombastica artista si è divertita ancora una volta a mettere in mostra le sue forme giunoniche, sfoggiando con orgoglio in special modo il suo lato B.

Con una scollatura al limite del consentito e avvolta in un abitino attillatissimo, l’ex giudice di The Voice si è però palesata in una versione molto particolare…

Elettra Lamborghini sgomenta i fan

La Lamborghini ha dunque fatto un regalo ad alto tasso erotico per i suoi follower mostrandosi in una versione particolarmente bollente di Babbo Natale. Cantando “il mio regalo per te, il mio regalo è…” la bella ereditiera ha così mostrato il suo dono speciale sollevando l’orlo della minigonna e lasciando vedere il suo lato B a dir poco esplosivo.

Inutile dire come il pensiero sia stato enormemente gradito dai fan, che non hanno mancato di farle sentire il loro affetto con innumerevoli commenti di stima e ammirazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Con il suo siparietto sensuale, Elettra ha così regalato non solo emozioni, ma anche tante risate.

Ironica e spregiudicata, lei per prima si è diverta a stupire i suoi fan e dopo aver alzato la gonna si è messa a ridere di gusto! Solo poche ore fa, l’interprete di Pem Pem aveva raccontato sui social la sua “disgustosa avventura” al rientro in casa…