Elettra Lamborghini, l’abito con le ciliegie vale oltre 2000 euro: i dettagli

Elettra Lamborghini ha scelto un abito con stampa a ciliegie dal costo esagerato per la 13esima puntata dell'Isola dei Famosi.

Durante la tredicesima diretta all’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha conquistato pubblico e telespettatori grazie ad un delizioso abito con le ciliegie: il costo del suo outfit è a dir poco da capogiro.

Elettra Lamborghini: l’abito con le ciliegie

Elettra Lamborghini è tornata a sedurre il pubblico dell’Isola dei Famosi scegliendo un abito mozzafiato: stavolta l’ereditiera ha optato per un vestito di Saint Laurent dal valore di 2990 euro con stampa raffigurante delle ciliegie. L’ereditiera ha abbinato l’abito a dei sandali con tacchi a spillo di colore bianco, e sui social ha fatto il pieno di like. Per quanto riguarda i look sfoggiati all’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini non ha certo badato a spese: anche nelle precedenti puntate l’ereditiera ha indossato abiti d’alta moda a dir poco costosi.

Sui social i fan si sono subito lanciati alla ricerca d’indizi sul costo e i brand dei suoi abiti, che ancora una volta hanno reso Elettra vera regina di stile della trasmissione.

Elettra Lamborghini opinionista allo show

Per l’ereditiera si tratta della prima esperienza come opinionista all’Isola dei Famosi, dove in sua compagnia sono presenti anche Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. A causa della sua positività al Coronavirus, Elettra Lamborghini è potuta approdare all’interno dello show solo alcune settimane più tardi rispetto alla data prevista.

In tanti non vedevano l’ora di vedere la cantante all’interno del programma, e lei stessa aveva confessato il suo dispiacere quando aveva scoperto di essere positiva al Covid poco prima che iniziassero le riprese. Fortunatamente Elettra Lamborghini non avrebbe avuto sintomi gravi della malattia e infatti dopo alcune settimane ha potuto accedere allo studio.

Elettra Lamborghini: la vita privata

A fine 2020 l’ereditiera è convolata a nozze con Dj Afrojack con una sontuosa cerimonia. La coppia è più felice ed innamorata che mai nonostante viva molto del suo tempo “a distanza” a causa dei loro numerosi impegni di lavoro. In tanti sono curiosi di sapere se presto la coppia allargherà la famiglia con un bebè, ma per il momento Elettra Lamborghini ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla questione. Lei e Nick van der Wall (vero nome di Afrojack) sono legati sentimentalmente da circa 3 anni e oggi si godono la loro nuova vita come marito e moglie.