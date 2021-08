Elettra Lamborghini, la confessione: “Sono mesi che non lo faccio”

Elettra Lamborghini ha fatto una confessione ai suoi fan dei social a cui sta raccontando i dettagli della sua vacanza a Monte Carlo.

A causa dei suoi numerosi impegni di lavoro Elettra Lamborghini ha dovuto rinunciare per mesi a fare attività sportiva e lei stessa lo ha confessato ai suoi fan sui social.

Elettra Lamborghini: lo sport

Lo sport è sempre stato fondamentale per Elettra Lamborghini che infatti nel suo appartamento possiede un’area totalmente dedicata allo sport.

A causa degli impegni dovuti all’Isola dei Famosi e al suo tour di concerti la cantante ha confessato di aver dovuto rinunciare per mesi all’attività fisica e, sui social, durante le sue vacanza in compagnia degli amici, si è mostrata mentre riprendeva lentamente a praticare sport. “Sono mesi che non lo faccio”, ha detto Elettra Lamborghini sfoggiando i suoi addominali scolpiti e il suo fisico da urlo. L’ereditiera al momento è a Monte Carlo, dove sta trascorrendo una vacanza all’insegna del relax con i suoi amici.

Precedentemente era stata in vacanza col fidanzato, Dj Afrojack, con cui aveva trascorso del tempo insieme ai suoceri. Tra i due tutto procederebbe liscio come l’olio e il prossimo 25 settembre festeggeranno il loro primo anniversario di matrimonio.

Elettra Lamborghini: il matrimonio

Un anno fa, con una lussuosa cerimonia sul lago di Como, Elettra Lamborghini ha detto “sì” al fidanzato e migliore amico Dj Afrojack. La proposta di nozze era avvenuta il Natale precedente e l’ereditera ha confessato di essere più innamorata che mai del Dj olandese, con cui presto vorrrebbe avere un figlio.

Al momento i due non hanno rivelato i loro progetti in merito alla gravidanza e la Lamborghini ha dichiarato solamente di aver preso in considerazione l’adozione perché, con i suoi tanti progetti di lavoro, l’idea di metter su famiglia non sarebbe semplice.

“Vorrei adottare ma bisogna essere sposati da almeno tre anni e seguire altre mille regole”, ha confessato.

Elettra Lamborghini: il lato B

Di recente l’ereditiera ha messo a tacere le critiche sul suo lato B, che secondo alcuni utenti sui social sarebbe “rifatto”.

Per tutta risposta Elettra Lamborghini ha pubblicato sui social un primo piano del suo lato B e ha scritto: “è vero come lo sono io”, mettendo subito a tacere la polemica. Nonostante alcuni mesi in cui non ha praticato sport Elettra Lamborghini sfoggia un fisico da urlo e sui social ha fatto il pieno di like.