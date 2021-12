Elettra Lamborghini: la disgustosa avventura raccontata sui social

Elettra Lamborghini ha letteralmente scioccato il web con il racconto di un rientro molto particolare nella sua casa: ecco coc'è successo

Una disavventura a dir poco raccapricciante è stata raccontata per filo e per segno da Elettra Lamborghini ai suoi fan sui social. La popolare ereditiera e cantante, che il prossimo 3 dicembre vedrà uscire il suo ultimo pezzo scritto per Natale, ha dunque rivelato come ha trovato al suo ritorno la casa piena di escrementi.

La cagnolina Lea, che da poco ha portato a vivere con lei, ha infatti lasciato ogni traccia possibile e immaginabile, che la stessa artista si è poi trovata a dover pulire con le sue mani.

Elettra Lamborghini: il ripugnante resoconto sui social

“Entro in casa e trovo un mer****. In tutto ciò devo pulire e mentre pulisco mi si rompe il manico della scopa. Sto mettendo la candeggina, non so neanche come si fa… Guardate, ho spaccato il manico”, ha precisato la Lamborghini, continuando poi a elencare le varie disavventure vissute nella sua magione.

“Tutto questo per dirvi che quando è una giornata di mer*** può andare ancora peggio. Ma sono devota al buon Gesù e penso positivo. Appena finirò di lavare la mia camera, potrò andare a letto e sono contentissima. La vita è meravigliosa. Grazie per tutta questa mer***”. La conclusione positiva di Elettra Lamborghini non ha potuto che raccogliere infine i commenti divertiti dei fan, che in tantissimi hanno seguito questa sua nuova esperienza forzata come casalinga.