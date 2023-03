Elettra Lamborghini, la lite con la sorella Ginevra: il dettaglio inquietante

Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra non hanno fatto segreto di aver litigato in maniera grave nel 2019 e da allora le due non si sarebbero più rivolte la parola. Sulla questione è emerso nelle ultime ore un nuovo inquietante particolare.

Elettra Lamborghini e la lite con la sorella Ginevra

Dopo l’esperienza vissuta al GF Vip, Ginevra Lamborghini ha stretto uno speciale rapporto con Antonino Spinalbese (l’ex fidanzato di Belen) con cui si è scambiata un bacio appassionato all’interno della Casa. Inizialmente Antonino credeva che Ginevra fosse la classica ragazza ricca e viziata, mentre durante la sua esperienza all’interno del programma avrebbe scoperto di avere difronte a sé una persona “semplice, spensierata, sensuale e con un velo di tristezza”. Antonino ha anche definito Ginevra come “una ragazza molto materna”, ma la sua affermazione non è piaciuta ai fan dei social. Qualcuno ha infatti commentato: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”.

A sorpresa il messaggio in questione ha ricevuto un like da parte della stessa Elettra Lamborghini, che quindi ha praticamente confermato quanto dichiarato dai fan dei social. I rapporti tra le due sorelle a quanto pare non sarebbero ancora buoni e, in tanti, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.