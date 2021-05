Elettra Lamborghini, look da urlo per la ventesima puntata de L’Isola

Nel corso della ventesima puntata de L’Isola dei Famosi Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look che non è passato inosservato.

Lunedì 24 maggio 2021 la Blasi è tornata in onda con la ventesima puntata della nuova edizione de L’Isola dei famosi. Al suo fianco i tre opinionisti, ovvero Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Proprio quest’ultima ha ammaliato il pubblico a casa con un look che non è passato di certo inosservato. Ecco cosa è successo.

Elettra Lamborghini, l’outfit dell’opinionista

Elettra Lamborghini, il look

A tal proposito, a destare particolare interesse è stata la Lamborghini che ha sfoggiato un look in grado di mandare i suoi fan in visibilio. Per l’occasione, infatti, si è presentata in studio con i capelli mossi e un abito a tema floreale, firmato Dolce & Gabbana, in grado di mettere in risalto le sue forme.

Un look che ha attirato l’interesse del pubblico, con alcuni utenti che sui social hanno colto l’occasione per scrivere messaggi di apprezzamento.

Elettra Lamborghini, l’abito di Ilary Blasi

Oltre alle varie dinamiche create dai vari protagonisti del reality, ad ogni puntata, a destare particolare attenzione, sono gli outfit della conduttrice e degli opinionisti.

Ebbene, proprio soffermandosi sulla padrona di casa, ricordiamo che Ilary Blasi ha ammaliato il pubblico a casa con un abito abito aderente rosso fuoco, con spalline accentuate, pancia scoperta e strascico firmato Bartolotta & Martorana.

Immancabili tacchi a spillo e dei mega orecchini Bozart Bijoux in grado di imprenziosire il tutto. Per l’occasione, inoltre, la presentatrice si è presentata in studio con un’acconciatura mossa e sciolta.

Un look che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico a casa, con molti utenti che hanno colto l’occasione per riempire la conduttrice di messaggi di gradimento sempre tramite social.

Elettra Lamborghini, la ventesima puntata

La conduttrice ha dato il via alla ventesima puntata de L’Isola dei famosi salutando gli opinionisti e gli ex naufraghi presenti in studio. Si è quindi collegata con Rosolino e i naufraghi, spiegando: “Questa sera ogni naufrago sarà in pericolo”. Nel corso della puntata, infatti, verrà eletto il secondo finalista e si assiste ad una doppia eliminazione.

La puntata prosegue con la Blasi che chiude il televoto. Alla fine ad essere eliminata è Fariba con il 54% dei voti. Salva invece Miryea con il 46% dei voti. Proprio Fariba ha quindi deciso di dare il bacio di Giuda, che vale una nomination, a Valentina.